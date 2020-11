Una partita nella bolgia. Come già accaduto a Kiev, lo stadio delsarà aperto per la gara ditra gli ungheresi e la. Ci saranno ventimila tifosi locali, noti per una tradizione ricca di atmosfere infuocate. Pirlo, in conferenza stampa , è stato chiaro: "Se condiziona? In meglio. Il pubblico ti dà una sensazione anche di sentire più le difficoltà, la paura del rischio in zona difensiva. Quando senti la gente che incita gli avversari, come lo è stato a Kiev, può alzare l'attenzione e risvegliare qualche difensore che pensa a qualcos'altro. E' un fattore positivo per noi e per la gente".