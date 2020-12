La Juventus e tutti i tifosi bianconeri festeggiano oggi il settantesimo compleanno di una delle icone della Vecchia Signora: Roberto Bettega, conosciuto anche come Bobby-gol. Da calciatore, ha vestito la maglia bianconera in 326 occasioni, segnando 129 gol dal 1970 al 1983, senza dimenticare gli 8 anni nelle giovanili, dal 1961 al 1969. Nella sua bacheca può vantare la vittoria di 7 scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Coppa Uefa. Come dirigente, ha guidato la Juventus ad altrettanti successi dal 1994 al 2010. Bettega rappresenta una vera e propria leggenda bianconera e ha un posto speciale nel Pantheon di tutti i tifosi della Juventus.