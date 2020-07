Compie oggi 29 anni il terzino della Juventus Danilo. Il brasiliano è arrivato a Torino da circa un anno e la sua prima stagione in bianconero è andata avanti tra alti e bassi. Ha iniziato bene con la rete al suo esordio stagionale contro il Napoli, poi qualche errore di troppo, sia in fase difensiva che al cross. I tifosi bianconeri però apprezzano il suo impegno in tutte le partite e Sarri lo considera uno dei leader dello spogliatoio. Un leader silenzioso che oggi compie 29 anni. Tanti auguri!