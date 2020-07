La Juventus non prendeva 4 gol in campionato da ben 7 anni, quando la furia Pepito Rossi si scatenò al Franchi siglando una tripletta, infliggendo a Conte lo stesso risultato rimediato ieri sera da Sarri contro il Milan. Come ricorda su Twitter il giornalista Maurizio Pistocchi, il tecnico toscano è ‘in buona compagnia’, infatti molti allenatori passati sulla panchina bianconera hanno subito 4 gol: Ancelotti, Lippi, Zaccheroni, Del Neri, Conte e Allegri.