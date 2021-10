Al 16' di Juventus-Roma gli oltre 30mila dell'Allianz Stadium hanno potuto esultare per il gol del vantaggio bianconero messo a segno da... Moise Kean o Rodrigo Bentancur? La risposta arriva dai numerosi replay: sul gran bel cross di Mattia De Sciglio, è sul secondo palo Bentancur a impattare il pallone di testa, ma la direzione dell'incornata sarebbe lontanissima dalla porta, senonché la palla rimbalza subito sulla fronte di Kean ed entra in rete, spiazzando Rui Patricio. Gol quindi di Moise Kean, che vince il duello aereo con Ibanez e... corregge in rete il colpo di testa di Bentancur!

Tuttavia la Lega Serie A sembra non avere ancora le idee chiarissime, dato che sta continuando a cambiare l'indicazione sul marcatore...