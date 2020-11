11









Fabio Paratici a 360°. Così il responsabile dell’area football della Juventus si è sempre mosso sul mercato, dai giovani talenti tutti da scoprire a quelli più noti, passando per giocatori affermati e colpi a parametro zero. E così intenderà muoversi anche per il futuro, sempre con la creatività e la fantasia imposta da questo mercato sconvolto dal Covid-19. Con l’arrivo di Morata il reparto offensivo è stato più che sistemato, gli innesti piuttosto servono in difesa, dove un giorno, purtroppo, anche Chiellini appenderà gli scarpini al chiodo, e centrocampo, dove Pirlo necessita di un suo simile che tenga il pallino del gioco. L’edizione odierna di Tuttosport ha elencato la ricca lista di paratici, da Locatelli ad Aouar, passando per campioni come Alaba.



