Come racconta Tuttosport, ci sono alcune situazioni da definire: giocatori in scadenza o quasi, ovvero rapporto che si esaurirà nel 2024. Detto che molto difficilmente verrà proposto il prolungamento ad, che quindi saluteranno a fine stagione, prosegue con celerità e sotto una buona stella la trattativa per allungare il contratto con Danilo che scade nel 2024. C’è la volontà piena di entrambe le parti di proseguire.