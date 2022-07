Entusiasmo alle stelle, in casa. Centinaia di tifosi hanno accolto l'arrivo dial JMedical, impegnato nelle tradizionali visite mediche che precedono la firma sul contratto. La giornata, però, non termina certo qui, perché stasera è atteso il ritorno a Torino di PaulSono già centinaia i tifosi che stanno seguendo - attraverso una nota applicazione di tracciamento dei voli -, quello che si considera essere il volo che porterà Pogba a Caselle. Tanto che il volo in questione è tra i primi al mondo per tracciamento. L'arrivo nel capoluogo piemontese è atteso nel tardo pomeriggio, intorno alle 16, mentre precedentemente era previsto per le 18.