Nell'Empoli che sfiderà la Juve questa sera, ci sarà ovviamente Tommaso Baldanzi. La Juve, scrive Tuttosport, lo tiene d’occhio e vanta rapporti eccellenti con l’Empoli come testimoniano le operazioni De Winter e Ranocchia concluse nelle ultime sessioni di mercato. Insomma, i bianconeri restano vigili e continueranno a seguire con attenzione la crescita del gioiellino empolese. D’altronde Giuntoli lo apprezza da tempi non sospetti, dato che già un anno fa lo aveva messo nel mirino per il Napoli.