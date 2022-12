Arrivato come il custode dei custodi, andrà via insieme a chi ha reso grande la Juventus in questo ciclo maltrattato dalle ultime due stagioni.è stato per due stagioni l'uomo dei conti bianconeri: ha affrontato la tempesta Covid e quindi quella Ronaldo, ha vissuto al fianco di Andrea Agnelli tante partite e altrettante battaglie al di là del campo. Ha guidato, a tratti comandato, la barca Juve con un solo obiettivo: non farla affondare.Nella tempesta, Arrivabene ha provato a cambiare rotta, a portare la Juve in ben altri lidi. Sin da subito, il target era diventato quello del pareggio di bilancio: un piano triennale verso il quale tutto il lavoro dell'amministratore delegato era stato indirizzato, focalizzato, finalizzato. Era una missione complicatissima, ben presto si è resa impossibile da attuare. E sono arrivate tante fatiche, in particolare in campo: le uscite premature dalla Champions, un super mercato da affrontare, tanti conti ancora in sospeso.Arrivabene, proprio quando sembrava essersi adagiato nel (non più) nuovo ruolo, si è ritrovato coinvolto in prima persona nell'Inchiesta Prisma. Da amministratore delegato ha deciso di rassegnare le dimissioni quando la fiducia del Consiglio è venuta meno: nessuno gli ha chiesto di fare un passo indietro, è stato l'AD a farlo, restando coerente con il lavoro svolto e naturalmente con il gruppo con il quale ha condiviso due anni di Juventus. Sarà Scanavino a sostituirlo, a partire dal 18 gennaio.