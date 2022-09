Per la sfida di stasera contro la Salernitana il tecnico deve rinunciare sia a Manuel, affaticamento muscolare, sia ad Adrien, una botta alla caviglia prima della Fiorentina e alcuni problemi dopo il Psg. E i due sono a rischio anche per il Benfica. Vera e propria emergenza, quindi, verso mercoledì in Coppa, quando l’azzurro sarà sicuramente fuori, scrive Tuttosport, e il francese a fortissimo rischio.- Contro il Benfica intanto Allegri, in Champions, potrà contare sui ritorni di Angel Di Maria e di Wojciech Szczesny. Ritrovare l'argentino per la serata più insidiosa di Champions League, quella da vincere a ogni costo, non è un dettaglio. Resteranno out ancora Paul Pogba, Federico Chiesa, Kaio Jorge e Marley Aké.