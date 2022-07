Con la gara di questa notte disputata contro il Real, lapuò dire conclusa la sua avventura negli States, pronta ad iniziare quella che sarà la nuova stagione. Campionato che quest'anno inizierà esattamente il giorno di ferragosto e da quella data bisognerà cominciare a fare sul serio. A fare visita alla Vecchia Signora ci sarà ildi Dionisi, privo della sua punta di diamante, quel Gianluca Scamacca inseguito proprio dai bianconeri prima di finire al West Ham.- Ma a dover fare delle rinunce importanti è anche Massimiliano Allegri, costretto a rimescolare volti e carte di. L'infortunio diinfatti preoccupa e non poco i dirigenti della Continassa e tutti i tifosi juventini, i quali hanno dovuto assistere anche ad un altro stop, quello rimediato da Weston. Lo statuintense ha infatti subito una lussazione alla spalla che gli vieterà di scendere in campo almeno per il prossimo mese e mezzo, lasciando di fatto in piena emergenza l'allenatore livornese per quel che sarà il debutto contro gli emiliani. Come se non bastasse però, oltre ai due già citati, Madama dovrà fare a meno anche di Adrien, squalificato e dunque neanche lui tra i convocati per la prima di campionato. Situazione che sembra essere a dir poco tragica e che non lascia molte scelte ad Allegri che, potrebbe schierare la seguente formazione.(4-3-3) Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Fagioli, Locatelli; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria.