. La Juventus ha giocato appena tre partite fin qui in stagione, vincendo contro Parma e Napoli e pareggiando oggi contro la Fiorentina, ma, in vista dell'esordio in Champions League di mercoledì sera in casa dell', i bianconeri si presentano con un'ampia di lista di possibili assenti all'appuntamento. Il grande e sicuro assente sarà Giorgio, infortunatosi al ginocchio in allenamento e ancora a mesi di distanza dal possibile rientro. Poi, hanno fatto seguito quattro infortuni muscolari che mettono in allarme i bianconeri e rischiano di mettere in difficoltà Maurizio Sarri in vista della grande sfida del Wanda Metropolitano. Uno di questi, Mattia, è out dalla sfida contro il Napoli e, dopo aver saltato gli impegni con la Nazionale, punta al rientro nella prossima settimana.Al Franchi, invece, si sono fermati in tre, tutti quanti per problemi muscolari. (che ha commentato così l'infortunio su Instagram) , il cui infortunio è sembrato il più serio dei tre, con interessato il flessore della coscia destra. Miralem, che ha lasciato il posto a Rodrigo Bentancur subito prima dell'intervallo, resterà in dubbio, con tutta probabilità, fino all'ultimo, anche se novità a riguardo sono attese già tra questa sera e domani in giornata. Il bosniaco non ha dato particolari segnali sui social: "Valuteremo le conseguenze" , uscito a secondo tempo inoltrato, sembra aver subito il problema fisico più lieve e potrebbeper dare a Sarri almeno una opzione sulla fascia destra. Lo scenario, di certo, non è dei migliori verso un esordio da brividi per la stagione di Champions.