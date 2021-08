Se il mercato non si sblocca, la stagione della Juventus inizierà in salita. Allegri si troverebbe infatti a giocare: oltre a, che deve scontare una giornata di squalifica, contro l'Udinese saranno indisponibili gli infortunatiMister Allegri, se non dovessero arrivare rinforzi dal mercato, si ritroverebbe quindi alla Dacia Arena coi soli Bentancur e Ramsey. Il tecnico toscano, che nelle situazioni di emergenza ha dimostrato di sapersela cavare egregiamente, sta pensando a