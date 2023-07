Ci siamo! Calendario @SerieA 23/24 completato



Iniziamo da Udine, finiamo in casa con il Monza!

Ecco tutte le nostre partite #FinoAllaFine pic.twitter.com/3tKMJStcXZ — JuventusFC (@juventusfc) July 5, 2023

Ancora l'Udinese? Ancora l'. Proprio come due anni fa, in quella partita che di fatto sancì l'addio all'Italia di Cristiano Ronaldo, la stagione didellaprenderà il via contro i bianconeri del Friuli, alla Dacia Arena dove peraltro solo un mese fa si è chiusa la complessa annata che rimarrà nella storia per la penalizzazione che ha spinto giù la squadra di Massimilianoal 7° posto in classifica. Una partenza abbastanza "soft" per la Vecchia Signora, almeno considerando le prime tre giornate: archiviato il debutto in trasferta, infatti, la Juve ospiterà ilin casa per poi far visita all', una serie di tre sfide da non sbagliare per cominciare con il piede giusto e affrontare al meglio il primo scontro diretto della stagione, quello all'Allianz Stadium con la- Se il mese di ottobre, poi, metterà i bianconeri di fronte a due potenziali concorrenti per i primi posti come, novembre si chiuderà con il derby d'Italia con l'(il 26) e dicembre regalerà le super sfide contro(rispettivamente il 10 e il 30), intervallate da partite sulla carta più abbordabili che però, proprio in vista di quelle con le "big", non consentiranno passi falsi. Guardando oltre, particolarmente "intenso" si preannuncia il mese di marzo, che prevede i match, nell'ordine, con Napoli, Atalanta, Genoa e Lazio, mentre gli ultimi due scontri diretti del 2023-24, potenzialmente decisivi, saranno quelli con il Milan (28 aprile) e Roma (5 maggio), prima del trittico finale con Salernitana, Bologna e Monza.- Ad ogni modo, per quanto possa sembrare scontato, se davvero vorrà tornare a lottare per lo scudetto la Juve non potrà mai concedersi distrazioni, tanto più lungo un percorso come quello venutosi a creare con il sorteggio odierno che appare tutto sommato equilibrato. Intanto, in attesa che anche la squadra di Massimiliano Allegri assuma la sua forma definitiva, le rivali si stanno rinforzando mettendo in chiaro che anche nella prossima stagione ci sarà da battagliare, che nessuno si tirerà indietro. Il conto alla rovescia è già iniziato.