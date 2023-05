Federico Gatti è stato votato MVP del mese di Aprile @EASPORTSFIFA !



Bravo, Fede! pic.twitter.com/39DApwrbtk — JuventusFC (@juventusfc) May 14, 2023

Dopo il gol realizzato in Europa League contro il Siviglia, Federico Gatti può ritenersi soddisfatto anche per il premio ricevuto pochi istanti prima del fischio di inizio contro la Cremonese. Il centrale bianconero è stato infatti eletto MVP del mese, come manifestato anche dalla Juventus attraverso un video condiviso sui social.