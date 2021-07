Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla difesa della Fiorentina, spiegando che con la probabile uscita di Nikola Milenkovic sta cercando un rinforzo per sostituirlo. Tra i profili che piacciono al club viola c'è anche quello di, rientrato alla Juve dal prestito al Cagliari con la società bianconera che sta valutando il suo futuro. Oltre a Rugani, la Fiorentina è sulle tracce del classe '97 del Metz Kiki Kouyaté. Non è escluso che il difensore della Juve possa essere la possibile contropartita per arrivare a Milenkovic.