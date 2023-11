Attacchi "mobili" e gol... precari., che si affronteranno domani sera allo stadio "Artemio Franchi", condividono curiosamente la stessa filosofia (o è un problema?) per quanto riguarda l'attacco: entrambe le squadre, che non a caso hanno segnato meno di tutte le altre big con rispettivamente 16 e 18 reti all'attivo, faticano infatti ad avere titolari fissi nel reparto, in un'alternanza continua di interpreti dovuta, soprattutto nel caso di Massimiliano, a problemi fisici. I più impiegati finora sono stati Federicoda una parte (627 minuti e 4 gol) e M'Baladall'altra (603 minuti, un gol e un assist). Ma quest'ultimo, per esempio, difficilmente sarà titolare nel match di domani perché Vincenzo Italiano sembra più intenzionato a dare spazio a Lucascon cui l'angolano non potrà mai giocare dall'inizio, almeno secondo le idee del tecnico viola.- Per quanto riguarda la Juve, invece, la coppia titolare potrebbe essere quella formata da Federico Chiesa e Moiseche, per restare in tema di alternanze, ha più volte sostituito l'acciaccato Dusanmostrandosi in una buona condizione e mettendo forse un po' in difficoltà Allegri nelle scelte. In ogni caso si cambierà, ancora una volta, perché solo una settimana fa contro il Verona a partire dall'inizio erano stati l'azzurro e il serbo classe 2000 (senza andare a segno). Resta ora da capire se questo "trasformismo", a tratti forzato, saprà dare buoni frutti sul lungo termine.