Una foto meravigliosa di tutto il gruppo, poi il selfie di Alvaro Morata con Gigi Buffon. A chiudere, il bacio di Weston McKennie alla telecamera, dopo la seconda rete che non solo dava speranza: regalava soprattutto fiducia. La Juve torna da Barcellona con una prestazione incredibile e un risultato semplicemente meraviglioso: 3-0 al Barça e primo posto nel girone, quando tutti i pronostici andavano contro la squadra di Andrea Pirlo. Bravo a scegliere i giocatori migliori per l'impresa, ma anche a motivarli, a prepararli, a indicare l'unica strada percorribile per essere Juve: non mollare mai. Fino alla fine, che non è solo un motto.



Guarda i festeggiamenti sui social nella gallery dedicata.