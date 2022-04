Grande festa nello spogliatoio delladopo il match contro laall'Allianz Stadium, che ha regalato ai bianconeri la finale di. Nel tunnel anche il presidente Andrea, che ha salutato con pacche sulle spalle e abbracci tutti i giocatori scesi in campo questa sera, da Chiellini e Bonucci a Rabiot, fino a Vlahovic e Danilo. Entusiasmo anche tra lo staff, che si è stretto intorno ai ragazzi di Massimilianocon il giusto entusiasmo per l'obiettivo raggiunto. L'appuntamento, ora, è all'11 maggio, per un altro derby d'Italia contro l'Inter.