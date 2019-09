Your browser does not support iframes.

Giornata di vigilia, domani comincia la Champions League. Al pari dei tifosi, anche i giocatori della Juventus hanno voluto comunicare la loro voglia di ritornare in campo nella competizione più prestigiosa d'Europa. "Smile, UCL is back" scrive Pjanic, postando una foto di gruppo con Ronaldo, Khedira e Ramsey in primo piano, "It's time! Welcome back UCL" enfatizza invece Bonucci sul proprio profilo Instagram. Tante le reazioni, comprese le immagini della partenza verso Madrid: tutte le immagini nella GALLERY qui sotto.