Al professor Carlo Taormina, arrivato a palazzo di giustizia per difendere alcuni ultrà bianconeri, scappò una battuta (al veleno):E da lì partita la querela da parte di Alberto Pairetto, dirigente del club delegato ai rapporti con il tifosi, per diffamazione. Un processo iniziato ieri, come riporta il Corriere della Sera: «Utilizzare la mia persona come “riscontro oggettivo” di un sinallagma corruttivo fra mondo arbitrale e società, è oltremodo lesivo della mia reputazione, della mia integrità personale, professionale ed è un tentativo di screditare la mia attendibilità come testimone». L’inchiesta «Last Banner» era nel pieno, ottobre 2019, partita proprio dalla denuncia di Pairetto contro alcuni leader della curva sud, con l’accusa di estorsioni (di biglietti) al club.Così nasca la querela del dirigente, assistito dall’avvocato Maria Turco, per l'effetto diffamatorio delle parole:Sarebbe stato questo l’effetto di quelle parole — sempre secondo l’esposto — anche perché «provenienti da una figura qualificata, quale quella del difensore». Che, al contrario, sostiene di non aver mai sottinteso alcunché, si legge ancora.Non la prima frase di questo genere, ricorda il Corriere della Sera: "Di prima mattina, Taormina aveva annunciato il suo arrivo al palagiustizia con un tweet: «Può un gigante come la Juve essere vittima di estorsione?» E ancora, con il gusto per l’ironia che l’ha fatto diventare (anche) personaggio televisivo: «La Juve faccia la Signora e ritiri le denunce». Anche se, aveva ammesso, i bianconeri non gli sono mai stati simpatici: «Sono romanista, e nemico giurato della Juve»".