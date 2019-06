Cristian Romero è ormai da tempo virtualmente un giocatore della Juventus. Un colpo fatto e chiuso, come vi abbiamo raccontato in anteprima, nel mese di gennaio, ma per cui ora devono arrivare nuove decisioni. Intanto, il club dovrà ufficializzare il colpo e poi comunicare anche il futuro del centrale argentino. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'accordo con il Genoa è stato limato nuovamente: il classe '98 sarà bianconero a titolo definitivo, ma verrà subito prestato ai rossoblù per due anni.