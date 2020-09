9









Anche Cristian Romero lascia la Juventus. Il club bianconero ha trovato un accordo con l'Atalanta per la cessione del difensore argentino che si unirà alla squadra di Gian Piero Gasperini in prestito biennale con diritto di riscatto in favore della Dea. L'opzione diventerà obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze e in base agli obiettivi raggiunti in Europa dall'Atalanta. Il costo complessivo dell'operazione è intorno ai 25 milioni di euro. Altra partenza in casa Juve con Romero che saluta dopo qualche giorno di preparazione.