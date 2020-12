La Juventus ha superato tutti per Bryan Reynolds. Ne è convinta La Stampa, secondo la quale i bianconeri avrebbero anticipato la concorrenza di Roma e Club Bruges per portare il terzino dei Dallas in Italia già a gennaio: la strategia di Paratici è quella di prenderlo subito e parcheggiarlo in un altro club del campionato, l'ipotesi più concreta è il Cagliari. Le cifre dell'affare si aggirano intorno agli 8 milioni di euro. La Juve è pronta a chiudere per il secondo americano della storia bianconera dopo l'arrivo di Weston McKennie nei mesi scorsi.