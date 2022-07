Filippogiocherà al. Il centrocampista classe 2001 di proprietà della, reduce da un'esperienza in prestito al Vicenza in Serie B, passerà al club brianzolo grazie a una formula di prestito annuale con diritto di riscatto e controriscatto, che consentirà ai bianconeri di mantenerne il cartellino.In Lombardia il giovane giocatore troverà, fra gli altri, anche il suo omonimo Andrea, che Adrianoha strappato all'Inter nelle scorse settimane. E proprio il noto dirigente ex Milan ha insistito particolarmente per ingaggiare Filippo, tanto da inserirsi con forza tra le altre concorrenti fino all'affondo decisivo. Affare fatto, quindi, ormai manca solo l'ufficialità.