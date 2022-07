Grigorispuò tornare subito alla. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista cipriota di proprietà dellaè ormai prossimo a riunirsi al club granata, dove ha disputato la scorsa stagione in prestito. La stessa società campana ha messo gli occhi anche su Nicolò, che però è ambito anche da diverse altre squadre - giusto poco fa si è parlato di un possibile affondo del Monza di Adriano Galliani - e comunque non esclude ancora categoricamente di poter restare in bianconero.