Patrick Schick cambia ancora maglia. L’ormai ex attaccante della Roma, con un brevissimo trascorso alla Juventus con cui non è mai sceso in campo, resterà ancora in Bundesliga, ma non al Lipsia bensì al Bayer Leverkusen. Come riporta Sky Sport, è fatta con il club tedesco: operazione da 26/27 milioni di euro più bonus. Nuova avventura per l’attaccante ceco, reduce da una stagione in cui si è rivalutato dopo essersi adombrato nella Capitale, che lo ha salutato dopo poche chance spedendolo in Germania, dove il suo talento potrà definitivamente sbocciare.