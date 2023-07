Dopo Timothy, la Juventus chiude la seconda operazione in entrata del suo mercato estivo. Il club bianconero, infatti, ha definito tutti i dettagli per assicurarsi il cartellino del difensore centrale,Il Valencia, grazie ad una serie di bonus da maturare negli anni, incasserà una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro. A questi si aggiunge il 20% sulla futura rivendita.Secondo quanto riporta Sky Sport, Facundo Gonzalez non resterà nel roster a disposizione di Massimiliano Allegri. La Salernitana é la squadra in pole per assicurarselo in prestito.