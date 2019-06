Juve-Romero: è fatta. Ed è il secondo colpo per la difesa dopo Demiral. I dialoghi tra Juve e Genoa vanno avanti da settimane: la prima richiesta di Preziosi, tra i 35 e i 40 milioni di euro, è stata ritenuta eccessiva, ma non per questo ha fermato la trattativa. Come scrive calciomercato.com, per sbloccare l’affare Paratici ha concesso al Genoa il prestito biennale di Romero. La Juve lo preleverà in un’operazione da circa 20-25 milioni di euro, per poi lasciarlo due anni in Liguria. Una soluzione gradita ad entrambe le parti: l'argentino potrà crescere e fare ulteriore esperienza in Serie A da protagonista assoluto, senza eccessive pressioni, per poi sbarcare a Torino sicuramente più pronto di quanto non sarebbe ora.