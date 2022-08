Laora deve liberarsi degli esuberi sul mercato. Uno di questi è Marko, ex attaccante della Dinamo Zagabria che ora si sta allenando con la Juventus Under 23 di Massimo Brambilla essendo fuori dal progetto tecnico di Massimiliano. Stando a quanto riferisce Sky Sport la Juventus ha raggiunto l'accordo per ildel giocatore con diritto di riscatto fissato per 1 milione di euro all'. L'accordo è raggiunto, Pjaca verso l'Empoli e la Juve prosegue il suo mercato in uscita.Arrivato alla Juventus nel 2016, il croato è stato perseguitato dalla sfortuna e indossato la maglia bianconera soltanto in 21 occasioni, segnando un gol (nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto, nel 2017). Poi l'infortunio al ginocchio e dopo il recupero, una serie di prestiti in giro per l'Italia e l'Europa. Dopo l'ultima stagione al Torino Pjaca - il cui contratto scadrà nel 2023 - giocherà in prestito all'Empoli.