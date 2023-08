Per il completamento dell'operazione si attendeva una svolta decisiva, che è arrivata poco fa: è tutto fatto traper il passaggio tra le file dei rossoblù di Koni, il difensore belga classe 2003 che, dopo una stagione all'Empoli, è rientrato alla base bianconera partecipando anche alla tournée americana con la squadra di Massimiliano, che però non avrebbe potuto garantirgli quello spazio in campo fondamentale per la sua crescita. Il Grifone, dunque, ha avuto la meglio anche sul, che aveva fatto un tentativo last minute per inserirsi nella trattativa.- La formula del trasferimento è quella di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Una cessione, quella di De Winter, che stando alle indiscrezioni riportate da diverse fonti può spalancare le porte a un nuovo colpo in entrata per la Juve, sommandosi a quella di Denisal Monaco e a quella - non ancora conclusa ma in fase avanzata - di Lucaalla Lazio. In questo senso alla Continassa si sta parlando con insistenza di, esterno sinistro classe 1999 del Monza, con cui si potrebbe discutere anche di Nicolò Rovella e Fabio Miretti. Il mercato della Vecchia Signora, insomma, sta entrando nel vivo.