Cosa farà CR7 per il suo compleanno? I 34 anni, festeggiati il 5 febbraio scorso, furono celebrati in famiglia, con una serata nella sua villa dopo l’allenamento pomeridiano alla Continassa: c’erano Georgina, i quattro figli, la sorella Katia e il fratello Hugo, per una festa molto tranquilla, visti gli impegni di campo. E i 35? Beh, anche quest'anno Ronaldo proverà a ripetersi. Famiglia e allenamento, per gustarsi quel compleanno che non scalfisce animo e rendimento. Questo e forse una sorpresa, visto che ha annunciato su Instagram questa possibilità.



Oggi dunque la seduta alla Continassa, poi la festa in casa con la famiglia e con qualche amico selezionato giunto a Torino per l’occasione.