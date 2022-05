O rinnovo con conferma o cessione. Si avvicina sempre di più il momento della resa dei conti tra la Juve e Nicolò Fagioli. Da parte sua, il centrocampista classe 2001 è stato chiaro: dopo una stagione più che positiva in Serie B con la Cremonese, si sente pronto a compiere il grande salto, a mostrare tutte le sue qualità in un palcoscenico importante che lui vorrebbe fosse proprio quello bianconero, alla corte di Massimiliano Allegri. In poche parole, il giovane piacentino chiede la fiducia del club e la chiede fin da subito, tanto da aver deciso di accettare il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023 solo a patto di poter restare a Torino per giocarsi le sue chance. In caso contrario niente firma, così da poter cercare una nuova sfida.



Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, tuttavia, alla Continassa i piani sono diversi. Il prolungamento dell'accordo era già in programma, non diversamente però dall'ipotesi di un altro prestito, questa volta in Serie A dopo l'esperienza nel campionato cadetto: questo, dunque, il contenuto della proposta che gli verrà formulata, in alternativa alla cessione al miglior offerente. L'idea di trasformare Nicolò Fagioli in una ricca plusvalenza, del resto, non dispiace al club, considerando anche che almeno una parte della dirigenza non lo ritiene ancora maturo a sufficienza per una squadra come la Juve. Gli interessamenti dall'esterno non mancano. Dai 10-15 milioni di euro in su, la Signora ci penserà.