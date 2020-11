13









Dieci partite in 32 giorni, dal 21 novembre al 22 dicembre. Un mese intero praticamente sempre in campo, destino chiaramente in comune con tutte le squadre che giocano in Europa. Ecco, per Andrea Pirlo e la Juventus non è esattamente il momento di fare la conta: sarà complicato giostrare tutte le gare e riuscire a sopperire pure alle assenze. In questo senso, Bonucci out è una delle notizie peggiori che potessero arrivare.



EMERGENZA IN DIFESA - Sì, perché il problema di Leo si va a sommare a quello di Chiellini. E a loro si sottrae il ritorno di De Ligt, che resta pur sempre un giocatore senza minuti nelle gambe. C'è il solo Demiral a 'supporto', l'alternativa sarebbe Dragusin dell'Under 23, o magari Coccolo. In attesa di testare anche Alex Sandro nei 'tre' difensivi, i problemi riguardano anche i rientri dei giocatori, soprattutto dei sudamericani: Demiral torna giovedì mattina; Arthur, Cuadrado, Danilo e Bentancur torneranno ad allenarsi il venerdì. Pirlo aspetta, spera e valuta: con il Cagliari potrà giocare la DDD, come racconta Gazzetta. Con Demiral e Danilo, ci sarà De Ligt.