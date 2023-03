All’improvviso, come se mancasse la terra da sotto i piedi, Massimilianosi è ritrovato con una voragine in difesa. Vera e propria emergenza mentre la squadra, sotto la sua guida, prepara il match da dentro-fuori da giocare a Friburgo. Prima l’infortunio di, diventato un imprescindibile del terzetto verdeoro che in questi mesi ha dato solidità alla linea difensiva, poiche. E se dovesse farcela, sicuramente sarebeb per la panchina, da escludere un posto da titolare.Dati per certi, rimane uno slot da riempire. Un posto per due. Sì, perché a questo punto della stagione Federicosembra essere scivolato molto indietro nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Rimangono Danielee Mattia, impiegato nella linea a tre anche durante il match contro la Sampdoria: entrambi si giocano un posto, un testa a testa che durerà almeno fino a domani, giorno della rifinitura e degli ultimi dubbi che il tecnico livornese dovrà necessariamente sciogliere.