Laè in emergenza sulla corsia di sinistra a causa dei numerosi infortuni. Marleysarebbe potuto essere un jolly ma ha subito la frattura del perone che lo terrà ai box per circa due mesi. Federicosta ancora recuperando dall'infortunio al legamento crociato anteriore e sarà disponibile tra settembre e ottobre. Moisedovrà saltare per squalifica la prima giornata di campionato. Massimilianoquindi si trova senza un esterno alto di ruolo.Il tecnico livornese però sta già lavorando ad una soluzione e sta già sperimentando. Si è potuto vedere un utilizzo insolito di Juannel corso della tournée americana. Il colombiano, solitamente impiegato come terzino destro, nel corso delle amichevoli estive è stato impiegato come esterno alto di sinistra. Quindi la Juventus può contare su un jolly che risponde al nome di Juan Cuadrado che ancora una volta si rivela duttile.