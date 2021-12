"Pre partita con applausi supplementari per Paulo Dybala. La Joya, in gol proprio pochi giorni fa a Salerno con una stoccata meravigliosa delle sue, sarà premiato alla fine del riscaldamento come MVP of the Month Powered by eFootball per il mese di novembre.Come sempre, lo hanno deciso i fans, votando Paulo, gara dopo gara, su Juventus.com"In attesa di essere decisivo nelle partite più pesanti e di firmare il rinnovo di contratto, Dybala continua a stare nei cuori dei tifosi juventini.