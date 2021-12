Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola questa mattina, 28 dicembre 2021:CORRIERE DELLO SPORT - "Juve e Dybala c'è un rischio. A ottobre l'argentino ha accettato un contratto al ribasso. Il club ora vuole lo scontro, ma non ha richiesto revisioni: solo una proroga, ben sapendo che potrebbe andare via gratis"TUTTOSPORT - "Juve-Pogba perché si può. Il francese a giugno sarà libero a parametro zero. Real più lontano, per i bianconeri il nodo é l'ingaggio, ma senza Ramsey e Arthur e con il decreto crescita l'operazione non è impossibile e il ritorno a Torino sarebbe molto gradito al giocatore"