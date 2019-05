Marco Asensio è stato a più riprese accostato alla Juventus, in particolare da voci dalla Spagna, per un futuro di nuovo al fianco di Cristiano Ronaldo, con la maglia bianconera. Non ci sono soltanto gli occhi di Fabio Paratici sul talento del Real Madrid, però. Dall'Inghilterra si segnala l'interesse del Tottenham di Mauricio Pochettino, ma anche del Chelsea, in vista della prossima stagione. I Blues possono sfruttare il contemporaneo affare per Eden Hazard con i Blancos, che però continuano a chiedere i 700 milioni di euro di clausola rescissoria per lasciar partire Asensio.