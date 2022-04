1









Grazie alla vittoria ottenuta in extremis sul difficoltoso campo del Sassuolo, ora la Juve vede la qualificazione alla prossima Champions League praticamente ad un passo. Gli errori commessi da Fiorentina e Roma infatti hanno dato il via alla fuga della Vecchia Signora che ora, inizia già a pensare anche a quello che accadrà nel giro dei prossimi mesi. E' inevitabile dunque dare uno sguardo al mercato, in cui Madama vorrebbe lasciare il segno e aggiudicarsi profili di spessore che farebbero fare il salto di qualità alla squadra. L'arrivo di Vlahovic ha già alzato l'asticella e adesso si cerca un volto che possa collimare alla perfezione con il serbo e con l'altro elemento cardine di questo club, Federico Chiesa.



DI MARIA IN POLE - Se poi consideriamo che la Juve si priverà anche di Paulo Dybala dalla prossima stagione, allora viene naturale pensare che un grande investimento arriverà anche sul fronte offensivo e le idee in questo senso non mancano. In questa ultima settimana uno dei nomi che è stato fortemente accostato alla Vecchia Signora e che sembra destinato a diventare forte motivo di dibattitto è quello di Angel Di Maria. L'esterno argentino andrà in scadenza a giugno e sarà pronto a lasciare il club transalpino dopo più di 7 stagioni all'ombra della Tour Eiffel. L'ex Real porterebbe un elevata dose di esperienza oltre ad una spiccata qualità nelle manovre di gioco dei bianconeri e proprio per questo è stato messo in cima alla lista dei desideri. Ci sono però dei dubbi e sono legati alla sua età anagrafica e all'elevato ingaggio che attualmente percepisce. I suoi 34 anni e il suo stipendio da circa 12 milioni a stagione però fanno vacillare le idee dei dirigenti della Continassa, i quali vorrebbero garantirgli una cifra massima di circa 6 milioni, con opzione per un biennale.



L'ALTERNATIVA - C'è però anche da verificare se ci sia un'apertura da parte della Roma per la cessione di Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso è stato messo nel mirino già da diverso tempo e si attende di capire solo se arriverà o meno il rinnovo di contratto con il club capitolino. Nel caso in cui ci fossero dei reali margini per una trattativa, la Juve fa sapere di voler ottenere uno sconto sulla cifra pretesa dalla Roma che, si aggira attorno ai 45 milioni di euro, a meno che i giallorossi non accettino delle contropartite tecniche. Un pò troppi per un giocatore non ancora del tutto rientrato a pieno regime dopo la rottura del crociato e che, deve ancora trovare una vera e propria identità. Intendiamoci, la stagione proprosta dal 22enne fino a questo momento è stata forse la sua migliore da quando è approdato nella Capitale, ma manca ancora qualcosa per fare una crescita definitiva e forse, quel qualcosa lo potrà trovare alla Juve.