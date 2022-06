"La Juventus e Angel Di Maria sono all'ultimo chilometro, quello decisivo". Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport, spiegando che, dopo l'incontro a Londra di qualche giorno fa, il ds Federico Cherubini e l'entourage dell'esterno argentino si riaggiorneranno all'inizio della settimana, con i bianconeri che sfrutteranno le prossime ore per tutte le valutazioni e gli incastri economici propedeutici all'affondo finale, con la convinzione che El Fideo sia il rinforzo ideale per la Signora nella sua fase di ricostruzione.



Esperienza, carisma, tecnica da vendere e abitudine a vincere anche sui palcoscenici più importanti: queste le caratteristiche con cui l'ormai ex PSG ha convinto definitivamente la Juve, che comunque continua a tenere le antenne dritte anche su altri esterni d'attacco. Tra Domenico Berardi e Nicolò Zaniolo resiste soprattutto l'idea Filip Kostic, fresco vincitore dell'Europa League con l'Eintracht Francoforte che però chiede almeno 15-20 milioni di euro. Cherubini si è informato, ma sta prendendo tempo. La priorità, al momento, è quella di arrivare al traguardo a braccetto con Angel Di Maria.