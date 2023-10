Come racconta Tuttosport, èl'uomo nuovo per il centrocampo della Juve. Un condensato di tecnica, visione di gioco e fantasia che rappresentano alcune delle qualità di cui il centrocampo juventino è stato pesantemente decurtato dalla sospensione - destinata a trasformarsi in squalifica - per doping di Pogba e anche dalla già effettiva squalifica di Fagioli. Certo, De Paul di Pogba non potrebbe compensare la fisicità, ma la squadra bianconera a muscoli e centimetri si difende comunque bene. È un surplus di tecnica, di fantasia e di imprevedibilità quello che le manca e che le serve per rendere più efficace la manovra offensiva.