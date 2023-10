La scorsa partita di Rodrigocontro il Celtic ha fatto emergere una serie di talenti che hanno catturato l'attenzione della. In soli 25 minuti, l'abilità dell'argentino nel creare giocate decisive ha dimostrato perché lasta cercando di portarlo a Torino a gennaio. Le sue prestazioni da protagonista, in particolare due giocate di nota, hanno evidenziato le qualità che potrebbero colmare alcune lacune cruciali nel centrocampo della squadra bianconera. Nella recente partita, De Paul ha dimostrato una combinazione unica di tecnica, visione di gioco e fantasia.Con le sospensioni di Pogba e Fagioli che hanno ridotto le opzioni a disposizione della squadra, l'arrivo di De Paul potrebbe offrire una soluzione preziosa per rafforzare l'attacco e migliorare la manovra offensiva complessiva.Come riporta Tuttosport, la sua esperienza nel giocare per grandi club e la nazionale argentina,porterebbe una dose preziosa dialla. Le sue abilità nel dribbling e nel passaggio potrebbero aiutare la squadra a creare opportunità in fase di costruzione e a finalizzare con maggiore efficacia. Nonostante un calo nei numeri della stagione attuale, i dati passati dimostrano chiaramente il suo impatto significativo sulla prestazione complessiva della squadra, sia in termini di assist che di creatività in campo.