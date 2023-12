Secondo le informazioni fornite da TV Play, lasta attualmente monitorando la situazione di Toni, il centrocampista delil cui contratto scadrà il 30 giugno 2024. Il club bianconero sembra interessato a considerare l'opzione di aggiungere Kroos alla sua rosa nella prossima finestra di mercato estiva.Il club torinese, stando alle fonti di TV Play, sembra aver messo nel mirino Toni Kroos in vista della prossima estate. Attualmente in scadenza di contratto con il Real Madrid il 30 giugno 2024, il centrocampista tedesco rappresenta un'opzione interessante per rinforzare il centrocampo della Juventus. La situazione rimane in evoluzione, ma la monitorizzazione del giocatore suggerisce che potrebbero verificarsi sviluppi significativi nei prossimi mesi in merito a un possibile trasferimento di Kroos alla Juventus.