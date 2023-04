Questoè imprescindibile. Questo Rabiot è un'arma potentissima. E lo sarà anche in futuro? Per ora, ecco, il rinnovo sembra totalmente subordinato alla partecipazione alla prossima. Un fatto non impossibile, ma neanche semplicissimo per i bianconeri. Che proprio in questa stagione si sono goduti enormemente la crescita del ragazzo: 11 gol stagionali. Super.Secondo il Corriere dello Sport, per il prolungamento di contratto del francese bisognerà vedere che cosa succederà delle classifiche e delle coppe e dei processi sportivi alla fine della stagione. "In un mondo buono si potrebbe argomentare che Rabiot può aspettare come tutti hanno aspettato Rabiot. Ma qui siamo lontani dal paradiso", la chiosa amara del quotidiano. Che riporta degli strappi passati e della difficoltà nel ricucire di Adrien e del suo entourage, in particolare della mamma-agente. Sembra più lontano, Adrien Rabiot dalla Juventus. Almeno dalla nuova sentenza.