La Juventus ha finito la propria settimana del Black Friday, ma oggi è il giorno di un'altra iniziativa commerciale che assicura prezzi agevolati per i tifosi bianconeri: il Cyber Monday, che consente di effettuare acquisti on-line in saldo! Si va dallo store ufficiale, a servizi legati alla Membership, alla tv ufficiale della Juve, fino a sconti sui treni e sui biglietti per la prossima gara casalinga, quella contro il Genoa in programma domenica sera all'Allianz Stadium!

Qui di seguito, sciorinate sui social, tutte le iniziative commerciali della Juventus per questo Cyber Monday: