Cristiano Giuntoli è tornato. Terminato il summit con Scanavino e Allegri, il nuovo dirigente ha raggiunto l’aeroporto di Los Angeles: destinazione Italia e l'ha fatto con le idee chiare sulla rosa e sulle richieste di Allegri. Max - si legge sulla Gazzetta - continua a coltivare il sogno Lukaku, sempre separato in casa al Chelsea e corteggiato a suon di milioni dall’Arabia, ma da Psg, Chelsea e Bayern non sono ancora arrivate offerte irrinunciabili pere così la strada è in salita. Anche perché in “casa Juve” è in crescita il partito del “proviamo a tenerci Vlahovic” per vincere lo scudetto, rivalutarlo al massimo e rimandare la questione a giugno. Pensiero analogo su Federico, sottolinea il quotidiano.