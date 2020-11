3









L'ha risolta lui. Con ingegno, con la qualità, con quel talento pazzesco che si colora del rosso sangue freddo. Cristiano Ronaldo ha portato a casa una partita non semplice, e con la sola presenza ha dato modo ai compagni di trovare sempre un appiglio, di avere più fiducia e di osare nella profondità dei suoi scatti. La domanda è di una banalità scontata, forse per questo fin troppo sincera: la Juve dipende così tanto dal suo numero sette? La risposta non è filosofica, si trova nei numeri. Da non sottovalutare.



COSA DICONO - No, da non sottovalutare per nulla. La Juve con e senza Cristiano non è un misero cambio d'abito: è un make up completo, un'immagine totalmente differente di sé. Con più fiducia. E ovviamente statistiche migliori. A partire dalla media punti: con CR7 viaggia sui 2,19 punti di media; senza invece siamo sull'1,83. Tiri e gol, senza Ronaldo, pure sono altra storia: 1,8 reti e 16,4 tiri con il portoghese, 1,7 gol e 15,4 tiri senza il sette. Cambiano anche i gol subiti e il possesso medio, ma non solo: tutti i numeri sono nella gallery qui in basso.