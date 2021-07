La Juve è alla ricerca di un attaccante per completare la batteria di punte a disposizione di Max Allegri. Uno dei nomi sul taccuino di Cherubini è quello di Kaio Jorge, 19enne talento brasiliano che il Santos è disposto a vendere quest'estate per non perderlo a parametro zero quest'inverno.

I bianconeri devono tuttavia affrontare una concorrenza piuttosto scomoda, da parte di una diretta rivale che in queste prime battute di mercato sembra scatenata...

SCRIVE CALCIOMERCATO.COM - "Il Santos è ormai entrato nell’ordine delle idee di non poter trattenere Kaio Jorge e parte da una valutazione di 10 milioni di euro per cederlo questa estate. Il Milan ha messo sul piatto una prima offerta da 6 milioni di euro ed è convinto di riuscire a chiudere l’operazione. Maldini e Massara sanno che sul giocatore ci sono diverse società, tra cui la Juventus, e vogliono accelerare...".